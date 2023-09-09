Выставка картин слабослышащих художников откроется Барнауле 15 сентября

Выставка будет проходить в музее «Город» Фото: Александр Коровниченко

С 15 сентября в музее «Город» в Барнауле будет работать выставка художников с особенностями здоровья. Свои картины представят слабослышащие мастера. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Выставка получила название «В мире тишины». Работы художников, которые здесь представят выполнены в разных жанрах. Откроется выставка 15 сентября в 11:00 в музее «Город», по адресу: ул. Льва Толстого, 24.

Музей организовывает выставку авторов из Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» при содействии комитета по социальной поддержке г. Барнаула.

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