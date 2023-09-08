В Барнауле проведут вечер памяти легендарного артиста, которому на днях исполнилось бы 50 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

После недельной прохлады и дождей тепло вновь возвращается в Алтайский край. Но, увы, ненадолго. Поэтому настоятельно рекомендуем провести предстоящие выходные активно, с пользой и интересом, а «Комсомолка» расскажет, куда сходить в Барнауле 9-10 сентября.

Вечер памяти Юрия Шатунова

6 сентября этого года Юрий Шатунов отметил бы свое 50-летие, но, увы, легендарному исполнителю не суждено было дожить до круглой даты совсем немного. Его не стало 23 июня 2022. В день его рождения на Троекуровском кладбище Москвы, где похоронен артист, установили памятник. На церемонии присутствовали его родные, близкие и коллеги по творческому цеху.

В Барнауле также собираются провести вечер памяти легенды 80-х. 9 сентября в 18.00 в парке Изумрудный» на площадке у визит-центра выступит команда «Диско-80».

– Будут показаны видеозаписи с концертов и клипы певца, - говорят организаторы.

Вспомнить легендарные хиты Шатунова и группы «Ласковый май» может любой желающий. Вход бесплатный.

Покажи свою морковку

9 сентября в парке «Лесная сказка» состоится праздник для настоящих садоводов – «Дачный Барнаул». Любители поковыряться в земле смогут похвастаться дарами природы, которые смогли вырастить на своем огороде.

– Скучны томаты и кабачки? Сделайте модную шляпку из сентябрьских цветов! А может платье из прекрасных осенних листьев?! Ах, сколько идей рождается в голове! Включайте фантазию и приходите! – приглашают организаторы.

Дачники смогут не только продемонстрировать свои коренья, но и выиграть призы.

Начало праздника в 12.00.

«Динамо» - «Оренбург»

9 сентября матчем на домашнем стадионе барнаульское «Динамо» продолжит свое участие в LEON Первенстве России по футболу среди команд группы 4 в Дивизионе «Б». В рамках восьмого тура наш клуб встретится с дублерами «Оренбурга». Это будет заключительная игра первого круга турнира.

Начало матча в 16.00. Встреча пройдет на главном стадионе Барнаула по адресу: ул. Никитина, 55.

Цветочный своп

9 сентября в барнаульском парке «Арлекино» (Г. Исакова, 149а) состоится «Цветочный своп» или, простыми словами, цветочный обмен.

– Мы ждем вас обниматься, меняться, наслаждаться общением с единомышленниками - такими же цветанутыми и влюбленными в растения. И пусть мир становится зеленее, - говорят инициаторы необычной акции.

Для того чтобы принять участие в цветочном обмене, а также в ярмарке мастеров, необходимо зарегистрироваться (+7 923-714-64-37 Алена). Цветоводам также придется принести свой стол (не более 1×1 м) и оплатить оргвзнос – 300 рублей.

Помимо обмена цветами в этот же день пройдет акция по обмену книгами.

– Условия простые: вы проносите уже прочитанные книги и меняете на то, что есть на столе. Если вы готовы просто ОТДАТЬ В ДАР книги - мы будем рады! – также добавляют организаторы.

Своп пройдет с 12 до 15 часов.

Хоккей на траве

9 и 10 сентября барнаульская команда по хоккею на траве «Коммунальщик» на своем поле проведет очередные матчи женской Суперлиги. Команда Владимира Кобзева принимает «Восток» из Москвы.

Ранее наши девушки уже встречались с этим соперником. Тогда на выезде они заработали четыре очка (в первом матче победили 3:1, а в повторном сыграли вничью 3:3).

Начало матчей в 13:00. Игры пройдут на стадионе «Коммунальщик» (ул. Малахова, 134). Вход на матч свободный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гастроли, поэтический стендап и мистическая «Пиковая дама»: премьеры нового театрального сезона в Барнауле 2023

О том, какие премьерные показы ждут зрителей в первый осенний месяц, - в материале «Комсомолки» (подробнее)