Матч пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо» Фото: Александр Коровниченко

9 сентября в девятом туре Лиги 2 состоится матч «Динамо Барнаул» - «Оренбург-2». Матч пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо». Начало встречи в 16:00, по барнаульскому времени.

Перед началом матча сегодняшние соперники находятся рядом в турнирной таблице: динамовцы на четвертом, а команда из Оренбурга - на шестом месте. Обе команды проводили свои прошлые матчи неделю назад, и обе сыграли вничью. Динамовцы удержали 0:0 в игре с лидером «Торпедо» Миасс, а «Оренбург-2» на своем поле сыграл 1:1 с дублем «Урала».

Как сообщают в пресс-службе «Динамо» в общей группе к матчу готовятся все футболисты, кроме Александра Михайлова, который перенес операцию на колене и до конца текущего сезона точно не вернется в строй.

История противостояний «Динамо Барнаул» и «Оренбурга-2» насчитывает 7 матчей, в 5 из которых победа была за динамовцами. Но в последний раз соперники сыграли вничью 2:2 в мае текущего года. Посмотреть матч можно сегодня, 9 сентября, в 16:00 на стадионе «Динамо» по адресу: ул. Никитина, 55, или в прямой трансляции, ссылка на которую будет опубликована в официальной группе «Динамо» во Вконтакте.

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