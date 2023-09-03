Динамовцы выстояли и смогли отстоять ничью. Скриншот прямой трансляции сообщества LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

В городе Миасс Челябинской области прошел матч «Торпедо Миасс» - «Динамо Барнаул». Барнаульская команда в тяжелой игре с лидером турнирной таблицы добилась ничейного результата. Итоговый счет встречи - 0:0.

Большая часть матча прошла под контролем хозяев поля. Об этом говорит и статистика – 62% игрового времени мяч находился под контролем «Торпедо Миасс». Чаще торпедовцы били по воротам 22 удара, из них 6 в створ ворот. У динамовцев всего 4 удара и 2 в створ. Однако своими моментами «Торпедо Миасс» воспользоваться не смогло. Динамовцы, у которых большое количество кадровых проблем, выстояли и смогли отстоять ничью.

Проведя семь матчей, «Динамо Барнаул» в 4 группе Второй Лиги Б занимает 4 место. В активе команды 2 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

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