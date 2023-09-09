Ансамбль «Алтай» открыл новый сезон сразу двумя спектаклями

Зрителям показали сразу два спектакля: «Алеко» и «Рахманинов» Фото: Олег УКЛАДОВ

Ансамбль песни и танца «Алтай» открыл новый сезон. Для зрителей показали сразу два спектакля: премьерный «Алеко» и уже полюбившийся «Рахманинов». На представлении присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ансамбль песни и танца «Алтай» недавно отпраздновал свое 12-летие. За это время коллектив стал широко известен не только в Алтайском крае, но и за его пределами. Ансамбль совершает гастроли по всей стране. В этом году «Алтай» представлял наш регион в Индии, а также гастролировал на Дальнем Востоке.

Также коллектив проводит выступления и в Алтайском крае. Недавно артисты выступали для жителей нескольких районов региона: Михайловского, Калманского, Солонешенского, Бурлинского и Табунского.

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