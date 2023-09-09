Погоду без осадков и до +23 обещают синоптики 9 сентября в Алтайском крае

По региону преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 9 сентября погода будет умеренно теплой и без дождей. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

На территории Алтайского края 9 сентября температура воздуха установится в границах от +18 до +23 градусов. По региону преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с восточного направления со скоростью 2-7 метра в секунду, местами возможны порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле 9 сентября столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. В краевой столице также преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 метра в секунду.

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