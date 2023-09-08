Бархатный сезон в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре-октябре туристические объекты Алтайского края выглядят просто фантастически. Горы пестрят осенними красками, Катунь приобретает волшебный цвет, а воздух становится прохладным и прозрачным. «Комсомолка» составила топ-5 мест, куда можно съездить туристу в бархатный сезон, чтобы полюбоваться невероятными пейзажами.

«Бирюзовая Катунь»

Главная достопримечательность осени на Алтае - это река Катунь. Ее воды в сентябре меняют цвет, становятся чистыми и ярко бирюзовыми. Объясняется это тем, что в реку перестают попадать талые ледники и снег, и она начинает питаться исключительно чистыми подземными источниками и малыми реками. А волшебный цвет придают зеленокаменные формации.

Главная достопримечательность осени на Алтае - это река Катунь Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Полюбоваться красавицей-рекой в обрамлении ярких осенних красок можно на территории туркластера «Бирюзовая Катунь» - он находится на границе Республики Алтай и Алтайского края (в Алтайском районе). Туристов в сентябре-октябре там немного, в отличие от лета, когда проходят разного рода фестивали, праздники и спортивные чемпионаты. Поэтому тем, кто любит тишину, приятно будет прогуляться, сделать фото на смотровой площадке над Катунью у памятника Рериху и подышать «хрустальным» воздухом.

А тем, кто предпочитает активный отдых, там предлагают экскурсионные и туристические маршруты вплоть до экстремальных - на лошадях, джипах и квадроциклах. Кроме того, можно посетить археологический парк «Перекресток миров» и Тавдинские пещеры.

Серпантин и «Белокуриха-2»

Туркластер «Белокуриха-2» находится неподалеку от города Белокуриха на высоте 800 м над уровнем моря. Дорога, которая связывает эти два курорта – километровый серпантин со сложнейшими изгибами, смотровыми площадками и арт-объектами. Особенно впечатляют поездки по серпантину осенью, когда склоны гор полыхают багряными красками.

Смотровая площадка на серпантине Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Наверху туристов ждет «Альпийская деревня», на территории которой располагается комплекс «Андреевская слобода». В нем несколько небольших музеев: «Винокурня», «Дом знахарки», «Дом охотника», «Хлебный амбар» и кузница. За «Альпийской деревней» начинается терренкур, по которому можно дойти до буддийских сооружений и природных достопримечательностей.

А еще туристы любят посещать Музей шоколада, где много разнообразных шоколадных скульптур.

Чертов палец

Неподалеку от озера Ая в Алтайском районе возвышается гора Чертов палец. Свое название она получила из-за выступа, который напоминает торчащий из-под земли палец с когтем.

Гора поднимается над Катунью на 250 м. В хорошую осеннюю погоду с самой верхней точки можно полюбоваться долиной реки Катунь и озером Ая, насладиться красивыми восходами и закатами и послушать пение птиц.

Эзотерики утверждают, что на Чертовом пальце можно «подзарядиться» энергией. Хотите верьте, хотите нет, но это правда. Исследования подтвердили, что под утесом находится мощный геомагнитный узел, от которого идет сильный поток энергии.

Денисова пещера

Минувшим летом построили новую лестницу, ведущую к Денисовой пещере. До этого 30 лет там стояла конструкция, сделанная за несколько дней руками археологов. А сейчас на ее месте – безопасная лестница с площадками.

К Денисовой пещере теперь ведет новая лестница Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Денисова пещера находится в Солонешенском районе Алтайского края. Наши предки жили там примерно 280 тыс. лет назад. И подтверждением тому являются останки денисовского человека. Кроме того, в пещере были найдены останки животных. И на сегодняшний день в пещере идут археологические работы. В целом, ученые собрали более 50 тыс. ценных экспонатов.

Пещера возвышается над уровнем моря на 670 метров, имеет площадь в 270 кв. метров. Это отличное место, где древним людям можно было укрыться от непогоды. Кроме того, в пещере очень хорошие условия для хранения пищи, так как там достаточно сухо и прохладно.

Отметим, что пещера находится в живописной горной местности, где протекает небольшая, но очень красивая река Ануй. От пейзажей у туристов просто захватывает дух.

Горная Колывань

Юго-западная часть Алтайского края, которая граничит с Казахстаном - одна из самых интересных туристических территорий. Это великолепная Горная Колывань.

Там расположены красивейшие природные объекты - экзотические скалы-останцы. Они представляют собой огромные валуны, которые, словно лепешки, кто-то сложил друг на друга. Когда попадаешь в эту местность, кажется, будто очутился на другой планете.

Красивейшие природные объекты - экзотические скалы-останцы Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Полюбоваться скалами можно в районе озера Колыванское (у села Саввушка Змеиногорского района). Там находится оптико-лазерный центр им. Германа Титова - туристы могут видеть его круглый серебристый купол. Время от времени створки купола распахиваются. По ночам в ясную погоду оттуда тянется в небо тонкий зеленый луч лазера. Это необычное явление притягивает и завораживает. И ощущение, что ты находишься на Марсе или Плутоне, усиливается.

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