Появилось видео с места, где в последний раз видели пропавшую девочку в Барнауле

Ориентировка на девочку. Фото: «Лиза Алерт»

В Барнауле отдел полиции по Центральному району разыскивает без вести пропавшую 12-летнюю девочку. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в последний раз ее видели у магазина «Магнит».

Девочку заметили на записи с камеры видеонаблюдения на проспекте Комсомольский. 86. Она была одета в вязаную черно-белую кофту, темно-синюю куртку с блестками и капюшоном, черные брюки и такого же цвета туфли. С собой у нее был черный шоппер с учебниками шестого класса, а также сотовый телефон – iPhone 11.

- При получении значимой информации о местонахождении девочки просьба сообщить по телефонам: 8(385)2) 393-418, 8 (3852) 63-02-02), - отметили в полиции.