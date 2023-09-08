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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 1:36

В Барнауле ищут пропавшую 12-летнюю девочку в черно-белой кофте

Барнаульская школьница ушла из дома 7 сентября и не вернулась, ее ищут поисковики
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ориентировка на девочку. Фото: «Лиза Алерт»

Ориентировка на девочку. Фото: «Лиза Алерт»

В Алтайском крае ищут 12-летнюю девочку, которая пропала 7 сентября. Как сообщают поисковики отряда «Лиза Алерт», она ушла из дома в Барнауле в неизвестном направлении.

Девочка была одета в темно-синюю куртку, черно-белую кофту, черные брюки и такого же цвета туфли. С собой у нее была черная сумка. Рост - 150 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Любую информацию о местонахождении девочки вы можете сообщить по следующим номерам:

- 8(800)700-54-52

- 112.