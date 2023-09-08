В Алтайском крае стартовало голосование на выборах губернатора

Выборы губернатора Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в пятницу, 8 сентября, стартовало голосование на выборах губернатора региона. Как напомнили в региональном избиркоме, оно будет длиться три дня.

Помимо губернатора избиратели будут выбирать органы местного самоуправления. Избирательные участки открыты с 08:00 по местному времени.

Отдать свой голос можно будет в любой день - 8, 9 или 10 сентября.

Ранее мы рассказывали в нашем материале, как пройдут выборы в этом году.

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