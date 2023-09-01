Выборы губернатора – 2023 в Алтайском крае: когда пройдут, как проголосовать через интернет, кандидаты

За пост главы Алтайского края будут бороться четыре кандидата Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре в Алтайском крае состоятся губернаторские выборы. На данный момент по пост главы региона претендуют четыре кандидата. Новшество этих выборов - электронное голосование. О том, как все будет проходить – в материале «Комсомольской правды».

Что за выборы проходят в Алтайском крае в сентябре-2023?

Самые главная избирательная кампания этого года в регионе – это выборы губернатора в связи с истечением срока полномочий Виктора Томенко. Напомним, он был избран на пост большинством голосов в 2018 году.

Помимо этого, пройдут выборы в органы местного самоуправления. В зависимости от населенных пунктов жители будут выбирать депутатов, глав муниципалитетов и др. Поэтому избирателю на участке могут предложить не один «губернаторский» бюллетень, а сразу несколько – в зависимости от количества избирательных кампаний, которые будут проходить на одной территории.

Выборы будут проходить на протяжении трех дней – 8, 9 и 10 сентября. В любой из этих дней можно прийти на участок и поставить в бюллетене галку напротив выбранного кандидата. Это не новинка, трехдневный формат голосования появился в Алтайском крае впервые в 2020 году.

Кандидаты на пост губернатора

За пост главы Алтайского края будут бороться четыре кандидата. Это выдвинутый на второй губернаторский срок реготделением партии «Единая Россия» Виктор Томенко, Сергей Булаев от партии ЛДПР, кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович, а также представительница партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» Евгения Боровикова.

Изначально были зарегистрированы шесть кандидатов. Первым из предвыборной гонки выбыл руководитель Фонда имущества Алтайского края и куратор барнаульского парка «Изумрудный» Владислав Вакаев, выдвинутый партией «Новые люди». Он решил поддержать команду действующего губернатора Виктора Томенко. Позже по той же причине снялась с выборов лидер краевого отделения «Партии пенсионеров», депутат регионального парламента Елена Хрусталева.

Электронное голосование – как и когда подать заявление?

Главным новшеством губернаторской кампании 2023 года станет дистанционно-электронное голосование (ДЭГ). Это голосование без бумажного бюллетеня по интернету на портале vybory.gov.ru. Благодаря этой возможности житель Алтайского края сможет проголосовать из любой точки мира.

«Главное, что это способ – не устраняющий традиционный формат голосования на избирательных участках с бюллетенями и со всеми предусмотренными ритуалами. Это лишь дополнительная возможность, которая дается избирателю для обеспечения комфортного режима», - отмечает глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Голосование в крае не делают полностью электронным. Выбор формата остается за избирателем. Однако при подаче заявления для участия в ДЭГ исключается возможность прийти на участок и проголосовать очно. Поэтому дважды один и тот же человек не сможет отдать голос.

Проголосовать дистанционно в крае можно будет также с 8 по 10 сентября. Однако заявление на участие в ДЭГ нужно подать уже сейчас. Их принимают только до 4 сентября. Если не успеть в срок, остается только возможность проголосовать очно на избирательном участке.

Для подачи заявления у избирателя должен быть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Нужно зайти в раздел «Мои выборы» на портале, где будет соответствующая ссылка.

В один из дней выборов – 8, 9 или 10 сентября житель региона должен зайти на специальный портал vybory.gov.ru и авторизоваться через «Госуслуги», либо же сразу зайти на «Госуслуги». Затем надо будет выбрать кнопку «Проголосовать», ввести код из СМС-сообщения, отправленный на телефон, выбрать своего кандидата и подтвердить свой выбор.

Как выбрать другой участок для голосования?

Если избиратель в день голосования будет находиться не по месту жительства, он может выбрать на портале Госуслуг любой удобный для себя избирательный участок пределах региона. Подать заявление также можно не позднее 4 сентября. Все три дня выборов избирательные участки будут работать с 8:00 часов до 20:00 часов

КСТАТИ

Участие в выборах смогут почти 1,8 млн избирателей, зарегистрированных на территории Алтайского края. При проведении голосования в крупных городах будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней: в Барнауле – на 150 участках, в Бийске – 70, в Рубцовске – 33 и в Новоалтайске 22.

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