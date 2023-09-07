«Динамо-Алтай» одержало уверенную победу над «Металлургом» из Новокузнецка

Динамовцы провели матч уверено. Скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

Барнаульский хоккейный клуб «Динамо-Алтай» одержал уверенную победу в своем дебютном домашнем матче в ВХЛ. Со счетом 4:1 одержана победа над бронзовым призером ВХЛ прошлого сезона - «Металлургом» из Новокузнецка.

Динамовцы провели матч уверено: первыми открыли счет на 12 минуте первого периода. Наиболее напряженным получился второй период, где гости старались сравнять счет. В итоге во втором периоде «Новокузнецк» забил, но уже после того, как счет стал 2:0. В третьем отрезке матча динамовцы укрепили успех, забив еще две шайбы. Итог встречи – 4:1

«Динамо-Алтай» успешно провел дебют на домашней арене в ВХЛ. На стадионе присутствовало 3800 болельщиков, обеспечив хорошую поддержку динамовцам.

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