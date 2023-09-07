«Чуть не выкинул из лодки»: алтайские гребцы рассказали о своих победах на соревнованиях в Москве

В соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Москве 2 сентября закончились международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй воли». В них принимали участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Среди участников были и спортсмены из Алтайского края.

Чуть не опоздали на старт

На «Кубке доброй воли» выступали воспитанники Спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ имени К. Костенко из Барнаула.

Спортсменка Александра Власова уже семь лет занимается греблей на каноэ и на прошедших соревнованиях завоевала четыре награды разного достоинства – 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.

- Принимала участие в составе юниорской сборной России. Могу сказать, что соревнования прошли достаточно хорошо, как и подготовка к ним. Да местами было сложно, но без этого никуда, - поделилась эмоциями Александра Власова.

Это были уже вторые международные старты в жизни Александры. В прошлом году она участвовала в этих же соревнованиях, но в финалы прошла только на двух дистанциях: в одиночном каноэ на 500 метров, где заняла четвёртое место. Также она принимала участие в финале в каноэ-двойке на 500 метров, тогда добралась до пятого места.

- Было несколько интересных случаев со мной на этих соревнованиях в этом году. Мы в экипаже чуть не опоздали на один из стартов и потом с тренером на эту тему долго смеялись. А в финале микст на 200 метров меня партнер из лодки чуть не выкинул перед финишем, не рассчитал силу, когда работал ногами, - рассказал Александра.

Ожидала от себя большего

Победительницей и серебряным призером соревнований стала София Штиль, еще одна воспитанница алтайской школы. Она завоевала золото в микст каноэ-четверке на спринтерской дистанции 200 метров, серебро – в финале женской каноэ-двойки на дистанции 200 метров.

- Турнир прошел успешно, хотя ожидала, конечно большего. Например, думала, что в одиночке на двести покажу лучше результат, - говорит София.

Каноэ София занимается уже 10 лет. Она участвовала на крупных международных соревнованиях. Так София Штиль является серебряной призеркой первенств Европы. На первенстве мира у спортсменки есть серебряная и бронзовая медаль, в том числе в олимпийской дисциплине.

КСТАТИ

Золото в смешанной эстафете 4×200 метров завоевал спортсмен краевого Центра спортивной подготовки байдарочник Никита Максимов. Он выступал параллельным зачетом за Алтайский край и Московскую область.

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