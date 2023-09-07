Автомобиль сбил ребенка в Барнауле

Пострадавшего забрала скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле автомобиль сбил ребенка, который переходил дорогу. ДТП произошло на ул. Власихинская. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

На кадрах, которыми делятся очевидцы событий, видно, как белый автомобиль сбивает ребенка. Мальчик от удара отлетел на несколько метров.

В комментариях свидетели ДТП пишут, что мальчик якобы «был весь в крови», но находился в сознании. Пострадавшего забрала скорая помощь. Также очевидцы сообщают, что мальчик, вероятно, начал переходить дорогу, когда загорелся разрешающий сигнал светофора.

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