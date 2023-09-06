Наркоман, сбивший самокатчицу на «зебре» в Барнауле, пойдет под суд

В результате наезда самокатчица получила открытую черепно-мозговую травму Фото: Олег УКЛАДОВ

В суд Октябрьского района Барнаула передали материалы уголовного дела, согласно которому водитель под «кайфом» сбил самокатчицу.

Напомним, ДТП произошло в июне этого года. Следствие установило, что водитель, как позже будет установлено экспертизой, под действием наркотиков сел за руль. В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Германа Титова в силу опьянения он не смог сориентироваться в пространстве: не выбрал подходящую скорость и местоположение автомобиля на дороге, не уступил дорогу девушке, которая хоть и передвигалась по «зебре», но была на самокате и сбил ее.

– Нарушение водителем правил дорожного движения повлекло причинение потерпевшей тяжкого вреда здоровью вследствие открытой черепно-мозговой травмы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Водителю грозит до семи лет лишения свободы. Свою вину он признал полностью. Сейчас он дожидается суда.