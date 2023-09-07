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НовостиОбщество7 сентября 2023 9:46

Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Алтайском крае

Температура по ночам опуститься до -2 градусов
Александр Коровниченко
Осенние заморозки придут в Алтайский край

Осенние заморозки придут в Алтайский край

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупреждают, что в ближайшие трое суток по ночам температура воздуха может опускаться до -2 градусов. Об этом сообщает в региональном ЦГМС.

Как сообщают синоптики температуры пойдут на понижение из-за затока холода. Так ночью 8, 9 и 10 сентября по отдельных районах Алтайского края температура у почв опустится от 0 до -2 градусов.

При этом дневные температуры будут держаться на значениях от +15 до +23 градусов.

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