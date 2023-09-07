Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Алтайском крае

Осенние заморозки придут в Алтайский край Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупреждают, что в ближайшие трое суток по ночам температура воздуха может опускаться до -2 градусов. Об этом сообщает в региональном ЦГМС.

Как сообщают синоптики температуры пойдут на понижение из-за затока холода. Так ночью 8, 9 и 10 сентября по отдельных районах Алтайского края температура у почв опустится от 0 до -2 градусов.

При этом дневные температуры будут держаться на значениях от +15 до +23 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Будут повторяться: климатолог рассказала, почему на Алтае все чаще наблюдают смерчи

Алтайский климатолог рассказал, стоит ли жителям края опасаться смерчей (подробнее)