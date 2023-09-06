Будут повторяться: климатолог рассказала, почему на Алтае все чаще наблюдают смерчи

Для Алтайского края смерч не типичен Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях жители Тальменского района Алтайского края засняли смерч. Для нашего региона это природное явление не частое. О том, стоит ли его опасаться и как возникает смерч, рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры ФГиГИС Института географии АлтГУ Наталья Харламова.

Смерч по большому счету - это огромная воздушная воронка. Если он пройдет над водой, то может втянуть в себя рыбу, над полями – испортить урожай, снести крыши, вырвать с корнем деревья. Для Алтайского края смерч не типичен, но порой погодные условия способствуют его возникновению и этот эффект наблюдается все чаще.

- Смерч возникает, когда сталкиваются и взаимодействуют холодные и теплые воздушные массы - происходит перераспределение давления и появляются вихри. Вихрь имеет вертикальную или слегка наклоненную к горизонту ось вращения, его высота составляет порой сотни метров, диаметр — 10-30 метров, время существования — от нескольких минут до часа. То есть необходимы определенные условия для его возникновения. В регион пришла холодная воздушная масса после тепла, и такие перепады температур и атмосферного давления способствовали образованию смерча, - рассказывает климатолог.

Смерч - это огромная воздушная воронка Фото: Анна СЕМИНА

Мощные смерчи могут приносить значительные разрушения, но поскольку сейчас контрасты температур между воздушными массами сглаживаются, очень высоких положительных температур уже нет, то риск возникновения подобных разрушительных вихрей уменьшается.

Предугадать появление смерча невозможно. Это локальное явление и часто оно возникает на открытом пространстве, усиливаясь при наличии сходимости воздушных масс в ограниченное пространство между лесными участками. Отдельные смерчи наблюдали и ранее, но в последние годы это явление наблюдается все чаще, что свидетельствует об усилении процесса глобального потепления климата.

- Возможно, раньше мы просто не знали о том, что в разных районах края появляются смерчи, у нас не было возможности их фиксировать и сообщать о таком явлении другим жителям края. Сейчас у всех есть телефоны, можно заснять вихрь и распространить информацию. Поэтому быть уверенными в том, что это нечто необычное для края, климатологи не могут. И все-таки нам надо еще хотя бы несколько лет понаблюдать, и тогда мы сможем более уверенно сказать, возрастает ли закономерность увеличения повторяемости и мощности. Но в целом, многие специалисты и в других регионах отмечают, что наблюдается необычная активность атмосферных процессов, что еще раз подтверждает наличие происходящего глобального потепления климата, - говорит Наталья.

При появлении смерча Наталья Харламова не советует прятаться от него под деревьями (они могут быть поваленными на вас) или убегать. Лучше всего зайти в дом при наличии такого явления и в нем переждать ненастье.

Что же касается климата в нашем регионе, то специалисты отметили, что среднегодовая температура действительно увеличивается, поэтому подобные опасные смерчи могут появляться чаще и быть более разрушительными.

- Я думаю, все в этом году почувствовали, что лето было очень жарким, а зимы в последние годы все-таки стали мягче. Но пока мы с вами отмечаем только отдельное погодное явление, поскольку для того, чтобы назвать это климатическим изменением, необходимо сравнить предыдущий и текущий 30-летние периоды и тогда уже мы будем смело утверждать о происходящих климатических изменениях, - подчеркнула ученый.

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