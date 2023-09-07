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НовостиОбщество7 сентября 2023 7:55

В Алтайском крае 8 сентября перекроют трассу из-за движения военных

Движение транспорта закроют на двух маршрутах
Александр Коровниченко
Движение будет перекрыто с 12:50 до 14:20

Движение будет перекрыто с 12:50 до 14:20

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае 8 сентября на двух маршрутах перекроют движение для всех видов транспорта из-за проезда военных колон.

Движение будет закрыто на маршрутах «Украинский – автомобильная дорога Чуйский тракт – Косиха» и «Каркавино – Косиха». Перекрыты эти направления будут с 12:50 до 14:20. Время и маршрут может быть изменен.

В Госавтоинспекции просят водителей с пониманием отнестись к временному ограничению движения.

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