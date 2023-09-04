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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:04

Движение по двум модернизированным участкам Чуйского тракта открыли в Алтайском крае

Один из участков находится на въезде в Бийск, а другой на границе с Новосибирской областью.
Герман Архаров
Открытие участка дороги

Открытие участка дороги

Фото: Антон Червяков

В Алтайском крае открыли движение на двух обновленных участках Чуйского тракта, которые расширили до четырех полос. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Один из участков находится на въезде в Бийск, а другой на границе с Новосибирской областью.

В этом году Чуйский тракт увеличили до четырех полос на протяжении еще 11 километров. Дорожники сделали разделительные полосы, системы освещения, а также безопасные съезды.

Расширение Чуйского тракта должно решить проблему загруженности. Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в будущем четырехполосной должна стать вся дорога.