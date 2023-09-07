В лесничествах Алтайского края пройдет экологическая акция «Сохраним лес»

Планируется высадить сеянцы сосен, елей и других древесных пород Фото: Олег УКЛАДОВ

Экологическая акция «Сохраним лес» пройдет в 16 лесничествах Алтайского края. Проходить акция будет с 11 сентября. Об этом сообщает Минприроды региона.

В Алтайском крае на площади в 240 га планируется высадить сеянцы сосен, елей и других древесных пород. Для того чтобы принять участие в акции, на сайте проекта нужно выбрать ближайшую площадку и посетить ее в обозначенное дату и время. Все необходимое для посадки деревьев организаторы выдадут на месте.

Цель акции в этом году – высадить 70 млн деревьев по всем регионам страны, которые присоединились к акции.

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