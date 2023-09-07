Матч «Динамо-Алтай» - «Металлург Новокузнецк» пройдет 7 сентября в Барнауле

Свой дебютный матч ВХЛ динамовцы проиграли в Омске. Скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

Во втором матче Всероссийской хоккейной лиги «Динамо-Алтай» сыграет с командой «Металлург Новокузнецк». Это станет первая домашняя игра для динамовцев в ВХЛ. Встреча пройдет в Барнауле на «Титов Арене». Начало матча в 19:00.

Примечательно, что обе команды начали сезон с игры в Омске с командой «Омские крылья». Динамовцы 2 сентября свой дебютный матч в ВХЛ проиграли со счетом 8:5. Однако отметились 4 забитыми шайбами за 77 секунд в концовке встречи. «Металлург» играл с командой из Омска 5 сентября и смог одержать победу над хозяевами со счетом 3:4.

Матч «Динамо-Алтай» - «Металлург Новокузнецк» пройдет в Барнауле на «Титов Арене» (пр. Социалистический, 93). Перед первым домашним матчем ВХЛ для болельщиков будет организована фотозона, музыкальные выступления, развлекательная программа, конкурсы с подарками. Ссылка на прямую трансляцию матча можно найти на официальном сайте ХК «Динамо-Алтай».

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