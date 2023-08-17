Основной набор направлен на детей от 6 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле различные спортивные секции продолжают набор детей для занятий футболом, хоккеем, дзюдо и т.д. «Комсомолка» рассказывает, где еще есть свободные места и куда можно записать своего ребенка.

«Темп»

ДЮСШ «Темп» уже зарекомендовала себя как прогрессивная спортшкола, и сейчас там продолжается набор девочек 2010−2017 годов рождения для занятий футболом. Тренировки будут проходить в Барнауле, в крытом манеже спорткомплекса «Темп» (1-й Балтийский пр. 9). Наставник девчонок – Алена Гололобова.

– На протяжении всего года команды спортшколы участвуют в различных турнирах как городского, так и всероссийского уровня, - рассказывает руководство.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: +7−913−254−26−05 (директор ДЮСШ «Темп» Олег Викторович Киушкин).

Спортшкола №9

С 15 августа барнаульская спортшкола №9 открыла набор детей в группы начальной подготовки. Здесь ждут и мальчиков, и девочек. Прием ведется в следующие отделения:

– Спортивное ориентирование (количество бюджетных мест 12);

– Лыжные гонки (количество бюджетных мест 48);

– Танцевальный спорт (количество бюджетных мест 60);

– Чирлидинг (количество бюджетных мест 12);

– Тяжелая атлетика (количество бюджетных мест 32);

- Киокусинкай (количество бюджетных мест 36).

Подать документы на поступление можно в электронной форме на почту sportschool9@mail.ru или лично (ул. 5-я Западная 62-г). В пакет должно входить заявление о приеме, копия свидетельства рождения ребенка, медицинская справка об отсутствии противопоказаний, две фотографии 3*4 и согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) поступающего.

Дополнительные справки по телефону: 8 (3852) 56 -02−55.

ХК «Алтай»

Хоккей – спорт действительно сильных, не только физически, но и духом. Стойкость и ловкость можно воспитать. В этом обещают помочь тренеры хоккейной школы «Алтай».

– Обучение юных спортсменов включает в себя тренировки на льду, а также в спортивном зале, и направлено на развитие следующих навыков: основы катания, техника владения клюшкой, общая физическая подготовка, развитие выносливости, - рассказывают наставники.

Сейчас идет набор мальчиков 2018-2019 годов рождения. Занятия в школе проводятся на бесплатной основе. Задать дополнительные вопросы можно по телефону: 8 (3852) 56-09-25.

«Спарта»

«Спарта» – это одна из ведущих спортивных школ региона. Сейчас ведется набор мальчиков и девочек для занятий дзюдо и самбо (самбо – от 6 лет, дзюдо – от 7 лет). Зачисление проводится до 25 сентября.

Стоит обратить внимание, что для зачисления потребуется предоставить копию страховки от несчастного случая при занятиях спортом. Кроме того, следует к пакету документов приложить сертификат для зачисления по программе дополнительного образования (получают на портале ПФДО).

Занятия проходят по адресам: пр. Космонавтов, 8, ул. Шукшина, 29 (Лицей «СИГМА»). Справки по телефону: 8 (3852) 56-00-54.

«АлтайБаскет»

Еще один популярный командный вид спорта – баскетбол.

– Для него характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такое разнообразие движений способствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, - подчеркивают в спортшколе «АлтайБаскет».

С 1 сентября открывается набор мальчиков 2015 года рождения. Тренировки проходят бесплатно. Записаться на просмотр можно по телефонам: +7-983-176-21-19 (Александра), +7 (3852) 36-77-63.

«Заря Алтая»

Школа по волейболу «Заря Алтая» приглашает мальчиков и девочек с 8 лет в группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы. Стоит подчеркнуть, что здесь действует жесткий отбор (необходимо сдать нормативы). Кроме того, специфика данного вида спорта такова, что преимуществом являются высокие дети или дети, у которых высокие родители. В остальном отбор выглядит следующим образом:

- 2015 год рождения (рост от 140 см и выше);

- 2014 год рождения (рост от 145 см и выше);

- 2013 год рождения (рост от 150 см и выше);

- 2012 год рождения (рост от 160 см и выше);

- 2011 год рождения (рост от 170 см и выше).

Кроме того ведется набор детей 2015−2016 годов рождения на внебюджетные места.

Ближайшие контрольные испытания пройдут 20, 27 августа и 3, 10, 17 сентября в 10:00 по адресу: ул. Антона Петрова, 146-а (ДК Барнаула). Возникшие вопросы можно задать по телефону администрации СШОР: 8 (3852) 44−64−71.

СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина

Ведется набор девочек и мальчиков с 6 лет в бюджетные группы. В платные – с 4 лет. Документы принимаются в Барнауле по адресу: ул. Петра Сухова, 62, 2 этаж, а также по электронной (sdushor-khorokhordina@mail.ru) или обычной почте.

Справки по телефону: 8 (3852) 33−00−19.

Федерация бадминтона

Продлить лето могут помочь занятия бадминтоном. Федерация Алтайского края ведет набор детей с 6 до 14 лет. Дети старше 14 лет также могут заниматься олимпийским видом спорта. Они принимаются на тренировки со взрослыми.

Занятия проходят по адресу: пр. Комсомольский, 69-а (манеж АлтГПУ). Стоимость тренировки 500 рублей. Для записи необходимо позвонить или написать в WhatsApp по номеру: 8−913−218−67−17.

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