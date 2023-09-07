В частном секторе Барнаула продолжается ремонт дорог

В ближайшее время начнутся работы на участках дорог на улице Ким и переулке Горном. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в Октябрьском районе продолжается ремонт дорог в частном секторе. Уже закончены работы на 4 из 7 участков. Один участок находится в работе, и к еще двум приступят в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на дорогах частного сектора ведутся по программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы». В Октябрьском районе уже заасфальтировали участки дорог на ул. Квартал 953А, ул. Верхгляденская, ул. Депутатская и ул. Приобская.

Сейчас идут работы на внутриквартальном проезде между улицами Школьной и Водопроводной. Также в ближайшее время начнутся работы на участках дорог на улице Ким и переулке Горном.

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