Три моста отремонтируют в Барнауле

До конца года в Барнауле должны отремонтировать еще три моста Фото: Анна СЕМИНА

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула объявил тендер на ремонт трех мостов в краевой столице. Информация размещена на сайте ЕИС «Закупки».

Речь идет о путепроводе на проспекте Калинина через железнодорожные пути, мост через Барнаулку на проспекте Ленина и мост через Пивоварку в районе дома №166 на улице Пивоварской (в частном секторе).

Власти заложили в ремонт данных объектов почти 7 млн рублей. Из них большая часть – 3,7 млн рублей – потратят на путепровод на Калинина. Чуть больше 2 млн – на мост на Ленина и еще порядка 1,1 млн рублей на третий мост.

Выполнить контракт подрядчик должен будет до 30 октября это года.