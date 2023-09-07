В Барнауле на Старом мосту очередная фура врезалась в ограничитель

Прицеп грузовика получил серьезные повреждения. Фото: телеграм-канал «Инцидент Барнаул»

Очередное происшествие с большегрузным транспортом случилось на Старом мосту 7 сентября. Водитель не смог проехать под ограничителем высоты. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Барнаул».

На кадрах, которыми делятся очевидцы событий видно, что прицеп грузовика получил серьезные повреждения. О том, получил ли водитель повреждения не сообщается.

Это уже далеко не первый случай, когда водители грузовиков пытаются преодолеть ограничитель высоты на Старом мосту. Он установлен там, чтобы перенаправлять фуры на Новый мост, где есть пункты весового контроля.

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О пострадавших не сообщается (подробнее)