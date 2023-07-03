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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:40

Большегруз врезался в ограничитель на Старом мосту в Барнауле

О пострадавших не сообщается
Герман Архаров
На месте ДТП. Фото: скриншот из группы «Инцидент Барнаул»

На месте ДТП. Фото: скриншот из группы «Инцидент Барнаул»

3 июля на Старом мосту в краевой столице очередная фура врезалась в ограничитель для большегрузного транспорта. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

На снимках с места ДТП видно, что большегруз получил заметные повреждения. Пострадал ли водитель в результате этой аварии, неизвестно.

Добавим, что это не первая авария на Старом мосту в Барнауле. Ранее фуры уже сносили конструкцию, которая служит ограничителем для большегрузного транспорта.