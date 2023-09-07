Глава Следственного комитета России провел встречу с алтайскими сиротами

Сироты рассказали, что им должны предоставить жилье, но они его так и не получили Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Глава СК России Александр Бастрыкин в формате видеоконференции поговорил с сиротами из Алтайского края. Обсуждались проблемы получения молодыми людьми жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Сироты рассказали, что по решениям судов им должны предоставить благоустроенное жилье. Однако молодые люди его так и не получили. Сироты отметили, что согласны на получение жилищного сертификата, но для этого нужно внести изменения в решения судов, которые отказывают им в удовлетворении их требований.

Руководитель Следственного комитета России по Алтайскому краю Игорь Колесниченко доложил о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ, по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами. Александр Бастрыкин дал поручение предъявить обвинение фигурантам уголовного дела о халатности, направить его в суд.

Отдельно глава ведомства указал на необходимость продолжать оказывать юридическую помощь заявителям и провести рабочие встречи с органами исполнительной власти, прокуратуры и судебными органами для выработки алгоритма решения данной проблемы.

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