Бастрыкин поручил передать в СК дело о нападении на фельдшера в Бийске

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о нападении на фельдшера в Бийске в СУ СК региона. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Напомним, 25 августа в Бийске пострадал фельдшер, приехавший на вызов в одном из баров. Во время оказания помощи его ударил мужчина. У медика диагностировали перелом носа. Правоохранители возбудили уголовное дело.

СУ СК России по Алтайскому краю инициировало вопрос передачи уголовного дела в свое производство. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования.