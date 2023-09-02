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НовостиОбщество2 сентября 2023 4:34

Бастрыкин поручил передать в СК дело о нападении на фельдшера в Бийске

Расследование продолжается
Герман Архаров
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о нападении на фельдшера в Бийске в СУ СК региона. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Напомним, 25 августа в Бийске пострадал фельдшер, приехавший на вызов в одном из баров. Во время оказания помощи его ударил мужчина. У медика диагностировали перелом носа. Правоохранители возбудили уголовное дело.

СУ СК России по Алтайскому краю инициировало вопрос передачи уголовного дела в свое производство. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования.