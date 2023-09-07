Губернатор Виктор Томенко проверил бийские заводы и дворы

Губернатор Виктор Томенко и полпред президента в СФО Анатолий Серышев осмотрели новую линию Бийской льняной компании Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края в ходе поездки в Бийск осмотрел городские предприятия и проверил как проходит благоустройство дворов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Губернатор Виктор Томенко и полпред президента в СФО Анатолий Серышев осмотрели новую линию Бийской льняной компании — крупнейшего в регионе предприятия по производству льна. В компанию входит также завод «Рукав». Это одно из двух мест в стране, где производятся пожарные рукава. Губернатор Томенко также посетил оборонные предприятия ФНПЦ «Алтай», БПО «Сибприбормаш».

По решению губернатора в Бийск будет направлена часть средств из сверхдоходных 3,5 млрд рублей.

- Экономика показывает хорошие результаты, растет налоговая база, в том числе фонд оплаты труда, из которого формируются местные бюджеты. Будем увеличивать расходную часть бюджета. Всем муниципалитетам найдется место и Бийску в том числе, чтобы решать острые вопросы, - отметил Виктор Томенко.

Также губернатор осмотрел новый двор на улице Александра Радищева, который был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в Бийске за последнее время было благоустроено 371 двор и 13 общественных территорий. В этом году работы ведутся на 21 объекте.

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Он подчеркнул, что в регионе продолжат уделять пристальное внимание развитию и оснащению районов и городов (подробнее)