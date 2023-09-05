Губернатор Томенко передал районам Алтайского края 111 автомобилей для больниц, школ и соцзащиты

Церемония передачи автомобилей районам края Фото: Антон Червяков

Глава Алтая Виктор Томенко принял участие в церемонии передачи автомобилей скорой и неотложной помощи, машин для учреждений соцзащиты и школьных автобусов в 50 районов края.

Так, пять новых школьных автобусов направлены в Троицкий, Заринский, Чарышский, Целинны и Кытмановский районы. Девять автомобилей получили центры соцобслуживания населения. В медучреждения отправились 20 скорых и 77 машин для неотложной медицинской помощи.

Губернатор подчеркнул, что в крае продолжат уделять пристальное внимание развитию и оснащению районов и городов. Так, весной этого года 48 новых автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов отправились в разные районы края. Таким образом, больницы края получили 160 автомобилей. До конца года для медиков планируется приобрести еще пять. А Ключевской район, например, за последние годы получил 12 автомобилей различного назначения.

- Вручение техники, открытие новых учреждений после реконструкции, строительства стало делом привычным. Но вопросы медицинского обеспечения, образования, социальной помощи, защиты и поддержки являются абсолютно важными, - подчеркнул Томенко.