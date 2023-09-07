В Барнауле планируют снести двадцать ветхих зданий

Работы по сносу зданий составляют шесть лотов разной стоимости Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовятся к сносу 20 домов в ветхом состоянии. В список попали здания дореволюционной и советской постройки. Для выполнения работ по их сносу выполняется поиск подрядчиков. Данные об этом размещены на портале ЕИС «Закупки».

Работы по сносу зданий составляют шесть лотов разной стоимости. Самый дорогой из них, с начальной стоимостью в 1,2 млн рублей, предполагает снос четырех домов по адресам: ул. Суворова, № 3, 5, 7, ул. Чеглецова, №9. Есть в списке ветхих зданий и те, которым более ста лет. Это дома по адресам: ул. Мало-Тобольской, № 8 и ул. Интернациональная, №129 и №129а.

Остальные дома, подлежащие сносу, были построены в 1940 – 1950- е годы. Общая стоимость всех шести лотов составляет порядка 5 млн рублей.

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