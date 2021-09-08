Еще несколько аварийных домов в Барнауле сровняли с землей

Здания снесли по адресам ул. Пушкина, 88, ул. Советской Армии, 52, ул. Восточная, 106. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле сровняли с землей еще три аварийных дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Здания снесли по адресам ул. Пушкина, 88, ул. Советской Армии, 52, ул. Восточная, 106.

– Работы по сносу домов организованы в ходе реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» на 2019-2025. Своевременный снос расселенных домов важен с точки зрения безопасности горожан, в том числе проживающих вблизи таких сооружений, – отметил начальник отдела технадзора за капитальным ремонтом городского комитета ЖКХ Вячеслав Решетняк.

В этом году уже снесли аварийные дома по ул. Анатолия,96, пр. Заводской 9-й, 14, ул. Водников, 50, ул. Водопроводная, 74, ул. Глушкова, 20, ул. Западная 1-я, 49а, ул. Хлебозаводская, 12, ул. Беляева, 18, 20.

В мэрии отмечают, что всего за последние пять лет в Барнауле снесли 63 аварийных дома.