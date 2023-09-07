На стене корпуса Алтайского аграрного университета появится огромный мурал

Мурал станет подарком университету к его 80-летию Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский художник Иван Ильющенко создаст огромный мурал на стене корпуса Алтайского аграрного университета на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Картина будет впечатляющих размеров, с 13-этажный дом. После нескольких месяцев работы над эскизом художник решил изобразить современную девушку в полный рост со снопом пшеницы. Это должно символизировать любовь молодежи к своей малой Родине.

Мурал станет подарком Алтайскому аграрному университету к его 80-летию. Автор идеи отмечает, что картина будет иметь глубину благодаря сочетанию разных техник.

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