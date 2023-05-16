«Всегда найдется тот, кто скажет, что я порчу стены»: барнаульский художник - об уличном искусстве

Мурал с Германом Титовым на фасаде корпуса «Д» АлтГУ Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Стрит-арт в Барнауле давно уже вышел за пределы хулиганского граффити. Теперь на фасадах и транспорте можно встретить настоящие картины. Уличное искусство Барнаула вышло на новый уровень благодаря художникам, чье творчество украсило город. Один из таких – Николай Замятин. Именно он нарисовал Германа Титова на стене корпуса «Д» Алтайского госуниверситета (ул. Димитрова, 66) и мурал, посвященный Герою России Олегу Шипицину в Рубцовске.

- Николай, у меня к вам традиционный вопрос: как вы решили стать художником? Наверное, на стенах в детстве рисовали?

- На стенах не рисовал, но да, рисую с самого детства. Родители заметили это и отдали в художественную школу. Не сказать, что я отличался высокими результатами, учился средне. Уже ближе к окончанию школы появилась какая-то осознанность. Потом поступил в педагогический колледж на преподавателя рисования, но меня все же тянуло не в педагогическую деятельность, а в творческую. Отучился в ИнАрхДизе и где-то на втором курсе приобрел себе аэрограф. Слышал про него много, видел, что это интересное и красивое занятие. Начал практиковаться, оформлял стены в общежитии. Так, собственно, и пришел к тому, что делаю сейчас.

- Вы же коммерческий художник, как считаете, в платных проектах есть место творчеству?

- Конечно, да. Я же сам разрабатываю эскизы. Мне дают тему и в рамках этой темы я делаю то, что хочу. Обычно эти темы мне интересны, например, рисовал Германа Титова. Мне в целом близка тема космонавтики, поэтому за этот проект взялся с интересом. Касаемо творчества – оно есть везде, где у людей возникают эмоции.

- Какой проект был самым сложным?

- Самый сложный — в технике гиперреализм. Я ездил на обучение в Санкт-Петербург и там нужно было нарисовать портрет актера из сериала «Во все тяжкие». Несмотря на то, что работа небольшая, рисовал я ее целых две недели без перерыва. По итогу картину не отличить от фотографии. Несмотря на то, что это дико сложно, было очень интересно. Сейчас рисую достаточно быстро, в гиперреализм не ухожу, но та работа получилась запоминающаяся.

Портрет в стиле гиперреализм Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- А какой проект самый любимый?

- Очень сильно понравилось работать над изображением Германа Титова. Рисуя на фасаде, я оказываю влияние на окружающих. Это не просто картинка, которая висит у кого-то дома, которую мало кто видит. Муралы находятся на всеобщем обозрении, поэтому лучше получается донести посыл. В данном случае - ракета, устремленная вверх, выходит за пределы той фотографии, на которой изображен космонавт. Она символизирует то, что мы все можем выйти за пределы границ и стремиться вверх. Как делал и это сам Герман Титов.

Возможно, эта работа вдохновит тех, кто учится в художественной школе или университете, и они тоже захотят рисовать аэрографом. Некоторые видят мои работы и потом пишут мне, спрашивают, как я начал, как им этим заняться. Это очень подбадривает и хочется реализовывать подобные проекты чаще и больше. В Рубцовске рисовали Героя России — это огромнейший проект и новый опыт. Нужно было выдержать все законы композиции, перспективы, чтобы было сходство. Сам фасад вроде получился удачным. Все меня благодарят и хотят продолжения на других домах. Такие проекты самые любимые.

Мурал с Героем России Олегом Шипициным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Что чувствуете, когда вашей работой восхищаются?

- Появляется мотивация сделать что-то большее. Отношусь к позитивному отклику с благодарностью и всегда жду обратную связь. И все художники ее ждут. Они читают комментарии или общаются при встрече, слышат либо восхищение, либо критику. Я редко выставляюсь, мои выставки – это стены. И обратная связь тут в том, как люди реагируют на фасады с моими рисунками. У кого-то это будет негатив, кому-то понравится. Только серая пустая стена не вызовет обсуждений.

- Вы упомянули негатив, часто с ним сталкиваетесь?

- Да, конечно! Постоянно. Это прям классика жанра, всегда найдется тот, кто подойдет и скажет, что я порчу стены.

- И во время работы подходят?

Да, пока рисую - идут мимо и что-то могут сказать. Была ситуация, рисовал в Рубцовске и услышал, как мимо идущие бранятся. Такая реакция тоже бывает, но чаще любопытство. Кто-то просто смотрит, кто-то подходит и задает вопросы, фотографирует. Негатив тоже должен быть для баланса, не может такого быть, чтобы творчество нравилось вообще всем.

- Есть у вас чувство соперничества?

- Безусловно, есть. Я даже больше скажу, оно должно быть. Я ко всему прочему еще и спортсмен, и считаю, что соперничество – это необходимая вещь для роста всех мастеров. Иногда приезжаю в другой город и вижу, что там соперничества нет, делают что-то одинаковое. У нас есть Иван Ильющенко, он дольше меня рисует. Он задал высокий темп и все, кто после него появляются, стремятся догнать и перегнать его. Это же здорово! И тут не должно быть место зависти, хотя всякое бывает, конечно.

- Бывало, что отказывались от проектов?

- Да, если работа простая и лично для меня неинтересная.

- Аэрография – это дорого? Как вообще художники оценивают стоимость своих работ?

- Все относительно. У кого-то картины стоят миллионы, у кого-то они ничего не стоят. Работа оценивается так – если люди готовы оплатить твои работы по той цене, по который ты их выставил, значит, они столько и стоят. А если все время говорят: «Это дорого», что ж, значит это действительно так.

- Как считаете, искусственный интеллект сможет заменить художников?

- Думаю, нет. Все дело в ценности продукта. Когда-то появились принтеры, которые стали печатать баннеры. Вроде красивая картина, но она не имеет ценности. За ней не стоит история. Когда люди видят работу художника, то они понимают, что это годы работы, ошибок, опыта. В такой работе есть энергия. Люди, проходя мимо такой картины, остановятся, подумают. В работе художников каждая линия что-то значит. Кто-то вообще задумается о том, чтобы тоже заняться творчеством. А искусственный интеллект – это то, что не имеет души и ни на какие раздумья не наталкивает.

- А вы сами как-то используете искусственный интеллект в работе?

- Да, это хороший инструмент для поиска вдохновения. Все равно что-то смотришь в интернете, референсы ищешь, а тут можно задать запрос и посмотреть, что придумает ИИ. Но в остальном он художника не заменит. Это будет удивлять первое время, а потом все поймут, что такая работа ничего не стоит, это слишком просто. Если ИИ станет полностью осознанным, со своими мыслями, тогда, возможно, и заменит художника.

Портрет Жака Фреско Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Что первично - талант или трудолюбие?

- Считаю, что 99% — это упорство и труд и 1% - талант. Талантливые люди могут добиться хороших результатов во всем, за что возьмутся, но трудолюбивые люди, возможно и без особых талантов имеют больше шансов добиться успеха, потому что они упорны. В этом смысле, трудолюбие – это про игру в долгую.

- Есть ли у вас творческие цели?

- Сейчас появились мысли попасть в Союз художников. Но больше всего интересна тема с фасадами. Она меня очень воодушевляет, это новые перспективы. Я могу больше дать жителям города через фасады, больше улыбок, больше положительных эмоций. Кто-то может замучился смотреть на серые стены.

В Рубцовске, когда рисовали мурал, подошел мужичок - грязный, бородатый, но со словами: «Блин, какая красота!». Мы с ним побеседовали, он еще минут тридцать стоя улыбался, глаза счастливые. И это, наверное, главное – эмоции людей. Может он в следующий раз вместо бутылки, купит красок и начнет рисовать.