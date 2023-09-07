Столбики термометров по краю покажут от +13 до +18 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 7 сентября синоптики прогнозируют по-осеннему прохладную погоду. Местами пройдут дожди. Об этом сообщает ЦГМС.

На территории Алтайского края 7 сентября столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. По северо-восточной части края возможны умеренные дожди и даже грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле 7 сентября температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. В первой половине дня может пройти небольшой дождь.

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