Жители Алтая нашли в луже «страшное существо»

Обитают щитни по всему миру, кроме Антарктиды. Скриншот видео из тг-канала «Инцидент Барнаул»

В селе Корнилово Каменского района Алтайского края в луже нашли щитня. Видео опубликовано в тг-канале «Инцидент Барнаул».

«Страшно, очень страшно. В лужах обитают вот такие существа - щитни. Привет из Мезозойской эры», - написали в канале.

Известно, что щитни - одни из древнейших созданий на планете. Их внешний вид практически не меняется в течение 250 млн лет. Щитни относятся к семейству небольших пресноводных ракообразных, размеры колеблются от 2 до 12 см. Их название происходит от щитка, который почти полностью покрывает спину животного.

Обитают щитни по всему миру, кроме Антарктиды. Встречаются во временных пресных водоемах, которые образуются при таянии снега, либо после дождей.

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