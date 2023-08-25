Редкого ядовитого паука заметили на Алтае

Во внешнему виду он похож на божью коровку Фото: Иван ПРОХОРОВ

В алтайском селе Благовещенка заметили редкого ядовитого паука, которого называют «божья коровка». Фото опубликованы в тг-канале Barnaul 22.

Это краснокнижный паук семейства эрезид. По внешнему виду он похож на божью коровку. Сверху его красное или темно-оранжевое брюшко украшают черные точки. Такой яркий наряд есть только у самцов.

В интернет-источниках говорится о том, что яд паука эрезуса - сильный и опасный. Свою жертву насекомое убивает за секунды. Для человека укус очень болезненный, однако не смертельный. Паук больно жалит, впрыскивая большую порцию яда. Но если его не трогать, он не нападет

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