Гендиректор «Курорта Белокуриха» может получить мандат депутата АКЗС

К полномочиям Ежов может приступить на сентябрьской сессии Фото: Олег УКЛАДОВ

Гендиректор «Курорта Белокуриха» Константин Ежов может стать депутатом Алтайского Заксобрания вместо Антона Васильева, сообщает пресс-служба регионального политсовета партии «Единая Россия».

Васильев прошел в АКЗС в 2021 году по партсписку «Единой России». Он возглавлял территориальную группу №16. Недавно он стал уполномоченным по правам человека в крае. После этого президиум политсовета решил передать мандат Ежову, который возглавлял территориальную группу № 14.

Теперь кандидатуру Ежова должен согласовать президиум Генсовета партии, а затем избирком региона.

К полномочиям Ежов может приступить на сентябрьской сессии.