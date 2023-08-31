Новым уполномоченным по правам человека в Алтайском крае стал депутат АКЗС

Антону Васильеву 40 лет Фото: АКЗС

Депутат Алтайского Заксобрания Антон Васильев стал новым уполномоченным по правам человека в крае, сообщает «МК на Алтае».

Его кандидатуру на рассмотрение депутатам АКЗС внес губернатор Виктор Томенко. На сессии парламента 31 августа Васильева поддержали 39 из 62 присутствующих депутатов.

Антону Васильеву 40 лет. В 2017 - 2018 годах он был представителем губернатора и правительства региона в АКЗС. С 2018 года - директором юридического института и замректора АлтГУ. Также Васильев - глава бюджетного комитета АКЗС. После его ухода из краевого парламента предстоит найти замену на освободившийся пост.

Напомним, должность уполномоченного с 2013 года занимал Борис Ларин. Однако летом 2023 года его полномочия истекли.