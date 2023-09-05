Жительница Алтая зарезала собственную тетю

Потерпевшая скончалась на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае вынесли приговор ранее судимой 36-летней женщине. Ее обвинили в убийстве собственной тети.

Как сообщает региональный Следком, женщина проживала в доме тети в одном из сел Алейского района. Между ними часто возникали конфликты. Одной из причин было то, что племянница нигде не работала и выпивала.

- Днем 8 апреля племянница была в гостях у знакомого. Туда пришла ее родственница и стала выяснять отношения. В ходе ссоры женщина нанесла тете ножевое ранение. 47-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Племянницу приговорили к 8,5 годам в исправительной колонии общего режима. Женщина вину в содеянном признала.

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