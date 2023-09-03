За 7,5 минут до конца встречи игроки «Динамо-Алтай» забросили 4 шайбы. Скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

Дебют барнаульской команды в чемпионате ВХЛ не задался. Команда пропустила 8 шайб, но все равно проявила характер и за 7,5 минут смогла забить несколько шайб.

Первый период начался для «Динамо-Алтай» неудачно: пропустили три шайбы подряд. Ответить динамовцы смогли только шайбой Антона Савельева. Однако к концу период счет вырос до 4:1 в пользу хозяев льда. Во втором периоде «Омские Крылья» забросили еще одну шайбу: 5:1.

Третий период вышел очень интересным. «Омские Крылья» снова лихо начали, снова три заброшенных шайбы подряд. И счет уже вырос до неприличного – 8:1. Хозяев такой результат расслабил, а для динамовцев стал вызовом. В итоге за 7,5 минут до конца встречи игроки «Динамо-Алтай» забросили 4 шайбы. Отметились: Никита Клещенко, Герман Шапорев, Андрей Караваев и Никита Сироткин. Итоговый счет встречи: 8:5.

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