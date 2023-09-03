«Динамо Барнаул» за всю историю встреч еще ни разу не побеждало команду из Миасса Фото: Александр Коровниченко

3 сентября в восьмом туре Лиги 2 встретятся «Торпедо Миасс» - «Динамо Барнаул». Матч пройдет в городе Миасс, Челябинской области, куда динамовцы отправились 2 сентября. Начало встречи 3 сентября в 18:00, по барнаульскому времени.

Динамовцам предстоит сразиться на футбольном поле с командой – лидером турнирной таблицы. «Торпедо Миасс» еще не проигрывал в этом сезоне Лиги 2, в шести матчах было 5 побед и 1 ничья. «Динамо Барнаул» занимает пока 5 строчку в турнирной таблице: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. При этом у барнаульцев точно не выйдут на поле Даниил Зарецкий (восстановление после травмы) и Дмитрий Бакай (перебор желтых карточек). Под вопросом участие в матче Артема Яркина и Виктора Хугаева, которые тренировались по индивидуальной программе.

Стоит отметить, что «Динамо Барнаул» за всю историю встреч еще ни разу не побеждало команду из Миасса. Из четырех матчей в двух была ничья и дважды лучше были торпедовцы. Посмотреть матч можно сегодня, 3 сентября, в 18:00, по барнаульскому времени. Ссылка на трансляцию будет опубликована в официальной группе «Динамо» во Вконтакте.

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