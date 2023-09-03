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НовостиСпорт3 сентября 2023 5:10

«Торпедо Миасс» - «Динамо Барнаул»: когда и во сколько состоится матч

«Торпедо Миасс» - «Динамо Барнаул», 3 сентября, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги 2
Александр Коровниченко
«Динамо Барнаул» за всю историю встреч еще ни разу не побеждало команду из Миасса

«Динамо Барнаул» за всю историю встреч еще ни разу не побеждало команду из Миасса

Фото: Александр Коровниченко

3 сентября в восьмом туре Лиги 2 встретятся «Торпедо Миасс» - «Динамо Барнаул». Матч пройдет в городе Миасс, Челябинской области, куда динамовцы отправились 2 сентября. Начало встречи 3 сентября в 18:00, по барнаульскому времени.

Динамовцам предстоит сразиться на футбольном поле с командой – лидером турнирной таблицы. «Торпедо Миасс» еще не проигрывал в этом сезоне Лиги 2, в шести матчах было 5 побед и 1 ничья. «Динамо Барнаул» занимает пока 5 строчку в турнирной таблице: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения. При этом у барнаульцев точно не выйдут на поле Даниил Зарецкий (восстановление после травмы) и Дмитрий Бакай (перебор желтых карточек). Под вопросом участие в матче Артема Яркина и Виктора Хугаева, которые тренировались по индивидуальной программе.

Стоит отметить, что «Динамо Барнаул» за всю историю встреч еще ни разу не побеждало команду из Миасса. Из четырех матчей в двух была ничья и дважды лучше были торпедовцы. Посмотреть матч можно сегодня, 3 сентября, в 18:00, по барнаульскому времени. Ссылка на трансляцию будет опубликована в официальной группе «Динамо» во Вконтакте.

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