Ударил во время оказания помощи. В Бийске пациент сломал фельдшеру скорой помощи нос

При оказании помощи пациент, который лежал на полу, ударил фельдшера кулаком Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае произошло очередное нападение на сотрудников скорой помощи. В Бийске пострадал фельдшер, приехавший на вызов в одном из баров.

Инцидент произошел вечером 25 августа в одном из заведений, расположенных в районе Зеленого клина.

– В 21:13 на «Станцию скорой медицинской помощи Бийска» поступило сообщение, что человеку стало плохо. Незамедлительно выехала бригада в составе фельдшера и медицинской сестры. При оказании помощи мужчина, который лежал на полу, ударил фельдшера кулаком, – рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Бийска.

На место вызвали наряд полиции, и в тот же вечер фельдшер написал заявление. В больнице выяснилось, что у пострадавшего сломан нос. Как рассказал главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов, сейчас ведется разбирательство.

– К сожалению, на сегодняшний день медицинские работники никак не защищены от дебоширов, к которым «скорая» приезжает для оказания помощи, - отмечает главврач.

Отметим, что это не первый случай нападения на сотрудников «скорой». 17 июля в алтайском городе-курорте Яровое мужчина с кулаками накинулся на фельдшера. От удара медик упал на землю. По словам свидетелей, нападавший был недоволен, что машина «скорой» якобы мешала ему припарковаться. Тогда у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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