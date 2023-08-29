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Происшествия29 августа 2023 3:55

Ударил во время оказания помощи. В Бийске пациент сломал фельдшеру скорой помощи нос

В Бийске пациент набросился на фельдшера «скорой»
Вера Березовская
При оказании помощи пациент, который лежал на полу, ударил фельдшера кулаком

При оказании помощи пациент, который лежал на полу, ударил фельдшера кулаком

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае произошло очередное нападение на сотрудников скорой помощи. В Бийске пострадал фельдшер, приехавший на вызов в одном из баров.

Инцидент произошел вечером 25 августа в одном из заведений, расположенных в районе Зеленого клина.

– В 21:13 на «Станцию скорой медицинской помощи Бийска» поступило сообщение, что человеку стало плохо. Незамедлительно выехала бригада в составе фельдшера и медицинской сестры. При оказании помощи мужчина, который лежал на полу, ударил фельдшера кулаком, – рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Бийска.

На место вызвали наряд полиции, и в тот же вечер фельдшер написал заявление. В больнице выяснилось, что у пострадавшего сломан нос. Как рассказал главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов, сейчас ведется разбирательство.

– К сожалению, на сегодняшний день медицинские работники никак не защищены от дебоширов, к которым «скорая» приезжает для оказания помощи, - отмечает главврач.

Отметим, что это не первый случай нападения на сотрудников «скорой». 17 июля в алтайском городе-курорте Яровое мужчина с кулаками накинулся на фельдшера. От удара медик упал на землю. По словам свидетелей, нападавший был недоволен, что машина «скорой» якобы мешала ему припарковаться. Тогда у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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