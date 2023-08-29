Автомобиль на большой скорости сбил пешехода в Барнауле

Пострадавшего увезли на машине скорой помощи. Фото: телеграм-канал «Инцидент Барнаул»
В Барнауле вечером 28 августа на улице Малахова автомобиль на большой скорости сбил пешехода. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло у пересечения улиц Малахова и Новгородской. Как сообщают очевидцы происшествия, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Автомобиль сбил его на скорости.
На место ДТП прибыли медики. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи. О его состоянии не сообщается.
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