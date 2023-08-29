В Алтайском крае открыли исправительный центр на базе завода «Барнаултрансмаш»

В исправительных центрах можно получить трудовые навыки Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Барнауле на базе завода «Барнаултрансмаш» появился изолированный участок, функционирующий как исправительный центр. Здесь разместятся осужденные на принудительные работы. Об этом сообщат УФСИН России по Алтайскому краю.

Для размещения осужденных на территории завода открыто общежитие на 118 мест, которое планируют расширить до 335 мест. Осужденные работают на участке изготовления мелких деталей, на литейном и кузнечном производствах.

В исправительных центрах содержаться те, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Наказание им заменено с лишения свободы на принудительные работы.

- Более мягкие условия содержания с возможностью пользоваться мобильной связью, интернетом, выходом в город в специально отведенное время, встреч с семьей и другое, а также возможность получить трудовые навыки и в дальнейшем трудоустроиться на стабильном предприятии способствуют более эффективной социализации и адаптации осуждённых к свободной жизни, - отмечает Лариса Жданова, начальник управления министерства юстиции РФ по Алтайскому краю.

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