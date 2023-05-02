Made in тюрьма: что производят и сколько зарабатывают заключенные

Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
В барнаульском Лечебном исправительное учреждение №1 (ЛИУ-1) прошла выставка продукции, которую изготавливают в алтайских колониях. Всего там существует около 60 видов производств. Заключенные пекут печенье и хлеб, лепят хинкали и пельмени, шьют униформу и детскую одежду, делают мебель, игрушки, мангалы и деревянные туалеты и даже ремонтируют автомобили.
Мебельный цех в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
В ЛИУ-1, где содержатся преступники с зависимостями (алкогольной и наркотической), работают три цеха: мебельный, швейный и автосервис.
- В мебельном цехе в данный момент производим продукцию для собственных нужд. Также эффективно работаем с минобразования края – поставляем в учебные учреждения парты и другую школьную мебель, - рассказывает замначальника УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Ирина Белова.
Михаил Загородний
Фото: Александра Сапожкова
В швейном цехе изготавливают униформу, спецодежду и обмундирование. Сейчас, например, заключенные активно шьют костюмы для бойцов СВО - каждый выполняет пошив определенной детали.
- В день у нас норма - четыре костюма. Сейчас я делаю прострочку клапанов на карманы, но операции меняются. Я быстро выполняю, рука набитая, - делится один из заключенных Михаил Загородний.
Он признался, что сидит за наркотики, отбыл уже половину срока и сейчас мечтает вернуться к семье, наладить отношения с родными. До заключения работал трактористом и к швейному делу никакого отношения не имел. А теперь – специалист. Возможно, на свободе мужчина тоже займется пошивом одежды.
в автосервис может приехать абсолютно любой автомобилист
Фото: Александра Сапожкова
Ирина Белова пояснила, что сделать заказ колонии может кто угодно: как частные лица, так и коммерческие и государственные организации.
- Например, в автосервис может приехать абсолютно любой автомобилист. У нас здесь современное оборудование, проводим ремонт практически всех типов. Оформляем договор, проводим осмотр и выполняем работу, - поясняет замначальника УФСИН.
За год в сервисе обслуживается порядка 60 машин.
Образование заключенные получают в колонии
Фото: Александра Сапожкова
Образование заключенные получают здесь же - на территории колонии располагаются училища. Без обучения на свободу не выходит никто.
- У нас даже был заключенный с пятью классами образования. А ему 38 лет! Поэтому сначала он у нас окончил школу, а потом уже получил профподготовку, - рассказывают в колонии.
Что касается зарплаты, то в нашем крае она является одной из самых больших среди исправительных учреждений России. Заключенные получают более 10 тыс. рублей. Их рабочий день длится, как и на свободе, восемь часов, причем также имеются выходные и отпуска.
Цены на продукцию - рыночные
Фото: Александра Сапожкова
Цены на продукцию, которую производят в тюрьмах, не низкие, но и не высокие.
- Мы казенное учреждение, и не можем устанавливать цены ниже или выше рыночных. Поэтому цены у нас - рыночные. Но для нас получение прибыли не главное. Самое главное - чтобы осужденные работали, - говорит Ирина Белова.
И все же прибыль в колонии от продажи товаров не маленькая. В прошлом году товарооборот составил более 500 миллионов (!) рублей. И с каждым год он увеличивается.
Самые популярные товары – продукты питания
Фото: Александра Сапожкова
Ирина Белова рассказала, что многие до сих пор с опаской и пренебрежением относятся к продуктам, сделанным в тюрьме. Мол, в колониях сплошная антисанитария да туберкулез.
- На самом деле, это предрассудки. Могу на 100% заверить, что все осужденные имеют санитарные книжки, постоянно проходят медосмотр, два раза в год им делают флюорографическое обследование. Над нами очень много надзорных органов, нас постоянно контролируют и проверяют! Такого жесткого контроля на «вольных» предприятиях нет, - заверила замначальника УФСИН.
По ее словам, самые популярные товары – это как раз продукты питания: кондитерские изделия и сливочное масло. Они продаются на ярмарках выходного дня и неизменно пользуются спросом у покупателей.
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова
Выставка продукции алтайских колоний в ЛИУ-1
Фото: Александра Сапожкова