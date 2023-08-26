В Барнауле конеферма аграрного университета открыла прием овощей и фруктов

Лишние кабачки можно сдать на конеферму Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле конеферма Алтайского аграрного университета второй год подряд открывает прием излишков овощей и фруктов для питания лошадей. Принесенными лакомствами можно самостоятельно покормить животных. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Отмечается, что питания у животных достаточно. Но так как в августе и начале осени у население появляются излишки овощей и фруктов, их готовы принять на конеферме. Для лошадей плюс в том, что рацион становится разнообразным и более сбалансированным.

Принести фрукты и овощи и даже покормить ими лошадок можно каждый день с 8 часов утра до 8 часов вечера. Принимаются для животных кабачки, морковь, тыква, свёкла, салат, бобы и зелень. В качестве лакомства можно принести дыни, груши и арбузы.

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