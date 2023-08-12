Итальянская фритатта, оладьи и пикантная закуска: 5 простых и быстрых блюд из кабачков

Кабачки не только полезны, но и очень вкусны, если знаешь как их приготовить Фото: Анна СЕМИНА

Август - пора не только дынь и арбузов, но и кабачков. Садоводы стараются сбыть кабачки, предлагая забрать их даром и в любом количестве, потому как традиционно все их выращивают, но не все почему-то готовят. Возможно, просто не знают вкусных рецептов! «Комсомолка» решила исправить это недоразумение и собрала пять быстрых рецептов блюд из кабачков.

Повар бара-ресторана «Loft» Алина Сурнина поделилась тремя рецептами блюд из кабачков и все они точно достойны приготовления.

Фриттата из кабачков

Фриттата – это итальянский омлет. Готовят его по-разному: с овощами, мясом, сыром. В данном случае из овощей мы будем использовать кабачки.

Для приготовления потребуется:

Яйца куриные – 6 штук

Кабачок – 200 гр

Половина средней луковицы

Морковь – 300 гр

Рубленая зелень укропа – 2 ст.л.

Соль по вкусу

Как готовить:

Первым делом обжарьте мелко нарезанный лук с тертой морковью. Добавьте пару ложек воды и потушите все вместе 5 минут. Затем нарезанные мелкими кубиками кабачки добавьте к луку и моркови, и обжарьте еще 5 минут, после этого посолите по вкусу. Залейте все взбитыми яйцами и запекайте в духовке 10 минут при 180°, не накрывая крышкой. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Рулетики из кабачков со сливочным сыром

Простые в приготовлении кабачки, но в итоге мы получаем вкусное и красивое блюдо.

Для приготовления потребуется:

Молодые кабачки – 2 шт

Сливочный сыр – 120 гр

Зелень укропа – 3-4 веточки

Чеснок – 1 зубчик

Соль по вкусу

Масло растительное для обжаривания

Как готовить:

Тонко нарезаем кабачки и в сковороде на разогретом подсолнечном масле обжариваем их с двух сторон. Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем кабачки на бумажное полотенце. Сливочный сыр, чеснок, пропущенный через пресс, соль и мелко порезанный укроп тщательно смешиваем. Выкладываем на кабачок начинку и сворачиваем в рулетик. Блюдо готово!

Закуска из жареных кабачков

В меру острая и необычайно вкусная закуска с пикантным соусом готовится быстро и просто!

Для приготовления потребуется:

Молодые кабачки – 500 гр

Растительное масло для жарки

Чеснок – 2 дольки

Соевый соус – 60 мл

Крахмал – 2 ч.л. без горки

Сахар – 1,5 ч.л

Морская соль – 0,3 ч.л

Свежая зелень

Как готовить:

Молодые кабачки разрезать поперек на две части, затем разрезать каждую половинку на 4-5 продолговатых брусочка. Обжарить кабачки на подогретом растительном масле 5 минут. Для соуса: пропустить чеснок через пресс, смешать его с соевым соусом, сахаром, крахмалом и солью, затем залить кабачки. Огонь выключить. Перед подачей посыпать зеленью.

Оладьи из кабачков от шеф-повара ресторана «Новая высота 4509» Алексея Разумова

Эти оладьи из кабачков хорошо сочетаются с томатами, обжаренным болгарским перцем, микрозеленью.

Для приготовления потребуется:

Кабачок – 400 гр

Шпинат свежий или замороженный – 150 гр

Яйца куриные – 2 шт

Мука пшеничная – 50 гр

Соль – 5 гр

Сахар – 5 гр

Разрыхлитель для теста – 10 гр

Как готовить:

Кабачок необходимо почистить от верхней шкуры и натереть на крупной тёрке. В эту массу необходимо ввести мелко нарубленный шпинат, соль, сахар, яйца, разрыхлитель, всё хорошо перемешать.

В получившуюся массу вводим муку и тоже хорошо перемешиваем до получения негустого теста на оладьи. Жарить оладьи необходимо небольшими порциями примерно со столовую ложку на медленном огне с небольшим количеством растительного масла.

Совет от шефа: оладьи из кабачков можно оформить яйцом пашот, пастрами либо жареным беконом.

Кабачки-гриль от рестобара «Камелот» в ЗАТО «Сибирский»

Для приготовления потребуется:

- кабачки

- сковорода-гриль

- масло растительное

- соль, специи по вкусу

- белый греческий йогурт

- чеснок, зелень кинзы и укропа

Как готовить:

1.Очищаем кабачок, режем его на полу-кружки, сдабриваем солью и специями по вкусу, слегка поливаем растительным маслом, после того как соль растворится.

2. Раскаляем сковороду гриль и выкладываем кабачки. Обжариваем 1-2 мин с одной стороны, потом переворачиваем и доводим до готовности с другой стороны, тоже 1-2 мин.

3. Снимаем со сковороды гриль и выкладывает на блюдо.

4. Измельчаем зелень и чеснок, соединяем с классическим йогуртом. Получившуюся массу солим по вкусу.

5. Соусом из йогурта сдабриваем сверху кабачки.

Блюдо готово!

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