Итальянская фритатта, оладьи и пикантная закуска: 5 простых и быстрых блюд из кабачков

Кабачки не только полезны, но и очень вкусны, если знаешь как их приготовить
Фото: Анна СЕМИНА
Август - пора не только дынь и арбузов, но и кабачков. Садоводы стараются сбыть кабачки, предлагая забрать их даром и в любом количестве, потому как традиционно все их выращивают, но не все почему-то готовят. Возможно, просто не знают вкусных рецептов! «Комсомолка» решила исправить это недоразумение и собрала пять быстрых рецептов блюд из кабачков.
Повар бара-ресторана «Loft» Алина Сурнина поделилась тремя рецептами блюд из кабачков и все они точно достойны приготовления.
Фриттата – это итальянский омлет. Готовят его по-разному: с овощами, мясом, сыром. В данном случае из овощей мы будем использовать кабачки.
Для приготовления потребуется:
Яйца куриные – 6 штук
Кабачок – 200 гр
Половина средней луковицы
Морковь – 300 гр
Рубленая зелень укропа – 2 ст.л.
Соль по вкусу
Как готовить:
Первым делом обжарьте мелко нарезанный лук с тертой морковью. Добавьте пару ложек воды и потушите все вместе 5 минут. Затем нарезанные мелкими кубиками кабачки добавьте к луку и моркови, и обжарьте еще 5 минут, после этого посолите по вкусу. Залейте все взбитыми яйцами и запекайте в духовке 10 минут при 180°, не накрывая крышкой. Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Простые в приготовлении кабачки, но в итоге мы получаем вкусное и красивое блюдо.
Для приготовления потребуется:
Молодые кабачки – 2 шт
Сливочный сыр – 120 гр
Зелень укропа – 3-4 веточки
Чеснок – 1 зубчик
Соль по вкусу
Масло растительное для обжаривания
Как готовить:
Тонко нарезаем кабачки и в сковороде на разогретом подсолнечном масле обжариваем их с двух сторон. Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем кабачки на бумажное полотенце. Сливочный сыр, чеснок, пропущенный через пресс, соль и мелко порезанный укроп тщательно смешиваем. Выкладываем на кабачок начинку и сворачиваем в рулетик. Блюдо готово!
В меру острая и необычайно вкусная закуска с пикантным соусом готовится быстро и просто!
Для приготовления потребуется:
Молодые кабачки – 500 гр
Растительное масло для жарки
Чеснок – 2 дольки
Соевый соус – 60 мл
Крахмал – 2 ч.л. без горки
Сахар – 1,5 ч.л
Морская соль – 0,3 ч.л
Свежая зелень
Как готовить:
Молодые кабачки разрезать поперек на две части, затем разрезать каждую половинку на 4-5 продолговатых брусочка. Обжарить кабачки на подогретом растительном масле 5 минут. Для соуса: пропустить чеснок через пресс, смешать его с соевым соусом, сахаром, крахмалом и солью, затем залить кабачки. Огонь выключить. Перед подачей посыпать зеленью.
Эти оладьи из кабачков хорошо сочетаются с томатами, обжаренным болгарским перцем, микрозеленью.
Для приготовления потребуется:
Кабачок – 400 гр
Шпинат свежий или замороженный – 150 гр
Яйца куриные – 2 шт
Мука пшеничная – 50 гр
Соль – 5 гр
Сахар – 5 гр
Разрыхлитель для теста – 10 гр
Как готовить:
Кабачок необходимо почистить от верхней шкуры и натереть на крупной тёрке. В эту массу необходимо ввести мелко нарубленный шпинат, соль, сахар, яйца, разрыхлитель, всё хорошо перемешать.
В получившуюся массу вводим муку и тоже хорошо перемешиваем до получения негустого теста на оладьи. Жарить оладьи необходимо небольшими порциями примерно со столовую ложку на медленном огне с небольшим количеством растительного масла.
Совет от шефа: оладьи из кабачков можно оформить яйцом пашот, пастрами либо жареным беконом.
Для приготовления потребуется:
- кабачки
- сковорода-гриль
- масло растительное
- соль, специи по вкусу
- белый греческий йогурт
- чеснок, зелень кинзы и укропа
Как готовить:
1.Очищаем кабачок, режем его на полу-кружки, сдабриваем солью и специями по вкусу, слегка поливаем растительным маслом, после того как соль растворится.
2. Раскаляем сковороду гриль и выкладываем кабачки. Обжариваем 1-2 мин с одной стороны, потом переворачиваем и доводим до готовности с другой стороны, тоже 1-2 мин.
3. Снимаем со сковороды гриль и выкладывает на блюдо.
4. Измельчаем зелень и чеснок, соединяем с классическим йогуртом. Получившуюся массу солим по вкусу.
5. Соусом из йогурта сдабриваем сверху кабачки.
Блюдо готово!
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