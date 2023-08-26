Дайверы впервые увидели светящихся рачков в Телецком озере на Алтае

Биолюминесцентный гаммарус. Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко
В водах Телецкого озера дайверы Роман Воробьёв и Татьяна Клименко встретили интересное явление – светящиеся рачки биолюминесцентные гаммарусы. Об этом сообщает телеграм-канал Алтайского заповедника.
Подобные организмы встречаются в морях и океанах. Своим светом они привлекают противоположный пол, отпугивания врагов или коммуникации друг с другом.
Свет организмы излучают благодаря химическим реакциям. И происходить это может как благодаря устройству организма, так и с помощью одноклеточных симбионтов внутри.
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