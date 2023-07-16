Настоящий хозяин тайги. Очень сурового медведя сфотографировали на Алтае

Хищнику около 2-3 лет. Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Склоны прителецкой тайги Алтая в середине лета превратились в настоящие «джунгли» из-за высокой травы, которая таит в себе много опасностей. Так, сотрудники Алтайского биосферного Роман Воробьев и Татьяна Клименко запечатлели суровый взгляд из зарослей хозяина леса – медведя, осматривающего свои владения.

Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Бывает, что в фотоловушки попадают довольно милые мордочки косолапых, которые кажутся вполне безобидными. Но это – не тот случай. Этот зверь – настоящий хищник, у которого прямо в глазах читается: лучше не вставать на его пути. Когда его фотографировали, косолапый неторопливо кушал борщевик и другие травы.

Роман Воробьев и Татьяна Клименко

– Медведи обычно линяют в июле-августе один раз в год, а светлые пятна исчезают в конце линьки и могли бы указывать на то, что нашей «фотомодели» около 2-3-х лет. При этом выглядит мишка (скорее всего, самец) как более взрослый - редко такие пятна могут оставаться на всю жизнь. По этому пятну, как отличительной особенности, мишку можно будет отслеживать в дальнейшем и отличать от других косолапых, – рассказывают сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Медведя также сняли в инфракрасном диапазоне. На нем видно, что хищник ещё очень хорошо утеплен, так как его шерсть слабо пропускает тепловое излучение тела. В заповеднике отмечают, что, например, копытные уже перелиняли, поэтому буквально «светятся» за километр.

Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Ранее мы писали, что в мини-приюте для медвежат-сирот в Алтайском биосферном заповеднике сейчас проживают два воспитанника – Тишка и Тошка. Они оба потеряли матерей и были бы обречены на гибель, не попади в добрые руки. Специалисты заповедника в течение лета будут их выхаживать, чтобы они в будущем могли выжить в дикой природе и стать полноправными хозяевами тайги.

Роман Воробьев и Татьяна Клименко

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